Занятия йогой разрушают коленные суставы

Доктор Ашок Раждгопал, индийский хирург-ортопед, предупреждает: йога травмирует ваши колени. По его словам, наибольшее количество операций по замене коленных суставов приходится именно на людей, давно практикующих йогу, пишет The Telegraph.

Данные утверждения идут вразрез с общепринятой точкой зрения. В наше время йога стала настоящей индустрией, которая обещает подарить долголетие и здоровье каждому. Отдельные гуру йоги верят в то, что дыхательная практика способна даже вылечить рак и ВИЧ.

Однако доктор Раждгопал уверен: сильная растяжка и трудные упражнения причиняют вред суставам, что в дальнейшем провоцирует артрит. В частности, глубокие приседания для неподготовленного человека приведут к травмам хрящей. Известно, что многие гуру йоги пострадали вследствие выполнения ваджрасаны (позы молнии), когда человек сидит на коленях, касаясь пятками ягодиц.

По мнению тренеров йоги, основная проблема заключается в том, что не все исходят из принципа индивидуального подхода в тренировках. У каждого человека свое тело и уровень подготовки, поэтому всем требуется неодинаковый по продолжительность и интенсивности подготовительный этап, после которого можно переходить к серьезным упражнениям.

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