Какая обувь самая полезная

Ношение обуви на мягкой плоской подошве значительно лучше снижает нагрузку на суставы по сравнению с жесткой подошвой, сообщили американские исследователи.

Ученые провели эксперимент, в котором изучили нагрузку на суставы от обуви с твердой плоской подошвой, рекомендуемой медиками для продолжительной ходьбы, как наиболее полезной, и обувь с мягкой плоской подошвой. Выяснилось, что нагрузка на коленные суставы сильно различалась в зависимости от типа обуви. При ношении сабо и стабилизирующих ботинок она оказалась на 15% выше, чем при ходьбе в обуви без каблуков и босиком. А при ношении шлепанцев и ходьбе босиком нагрузка на колени не отличалась.

Эксперты считают, что обувь на плоской гибкой подошве значительно снижает нагрузку на коленные суставы по сравнению с устойчивой обувью с жесткой подошвой. Таким образом, уменьшается вероятность возникновения остеоартрита, приводящего к хромоте и потере трудоспособности.

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