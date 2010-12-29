Чем питались древние люди

Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона выяснили, что неандертальцы питались не только мясом, но и растениями и овощами.

Во время анализа останков в зубах неандертальцев были найдены следы овощей и растений, приготовленных для употребления в пищу.

Популярные представления о неандертальцах как великих мясоедах были подкреплены, в частности, химическим анализом их костей. Более того, зависимость неандертальцев от мяса считается одной из причин, приведших к их исчезновению, поскольку наступление Ледникового периода привело к вымиранию мамонтов и других крупных видов животных.

Однако новое исследование американских ученых, которые изучали останки неандертальцев, обнаруженные в разных частях мира, противоречат данным, полученным с помощью химического анализа их костей.

"Мы и раньше находили пыльцевое зерно в местах стоянок неандертальцев, но было непонятно, употребляли ли они растения в пищу", - рассказала Би-би-си профессор Университета Джорджа Вашингтона Алисон Брукс, - Но теперь мы обнаружили остатки растений непосредственно во рту неандертальцев, что радикально меняет наши представления об их диете", - добавляет профессор Брукс.

Разночтения с выводами, полученными с помощью химического анализа, Алисон Брукс объясняет тем, что выводы о пристрастии неандертальцев к мясу делались на основе уровня содержания белка в их костях.

"Подразумевалось, что высокий уровень содержания белка является исключительно следствием поедания мяса. Но растения также могут повышать содержание белка в организме", - поясняет профессор Университета Джорджа Вашингтона.

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