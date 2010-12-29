Чем полезен танец живота

Танец живота в процессе своего развития впитал многочисленный культурный и социальный опыт многих поколений и народов. Многие элементы бэллиданс относятся к естественным движениям человека. В частности, некоторые из них использовались в ритуальных танцах при подготовке к рождению ребенка. Этот ритуал кстати до сих пор существует в отдельных районах Марокко.

Движения роженицы

Готовящаяся к родам женщина делает волнообразные движения животом. Акцент делается на мышцах живота, груди и движениях бедрами, что идеально подходит для женского организма. Другие участницы группового танца живота образуют круг или несколько кругов, таким образом защищая будущую маму. Танцующие медленно движутся по кругу по часовой стрелке и сопровождают танец негромким пением. Женщины растягивают мышцы живота, то втягивая их в себя, то выпячивая наружу.

Таинство рождения

Неспешный и таинственный танец живота похож на завораживающую «мистерию», пришедшую из самых сокровенных глубин знаний о человеке и жизни. Исполнительницы танца-ритуала подражают естественным для будущей мамы движениям, тем самым облегчая процесс появления ребенка на свет. В этом танце сочетается не только радость от появления новой жизни, но и твердое желание защитить ее.

Польза танца живота для организма

Перед тем как начать занятия беллидансом для беременных, нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом о том, какие движения танцев будут действительно полезны, а какие лучше исключить. Давно замечено, что тряски восточного бэллиданса позволяют выполнить массаж таких глубинных мест, которых не достигнут ни приборы, ни руки массажиста. Кроме того, танец живота помогает излечиться от многих женских заболеваний и даже от бесплодия.

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