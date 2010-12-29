9-летний мальчик умер от радости

Ребенок был в таком восторге из-за своего подарка младшей сестре на день рождения, что умер от приступа астмы.

Маленькая Тиган Вагнет всю свою жизнь мечтала иметь собаку. И вот родители решили, наконец, воплотить мечту ребенка. Они оставили ее у бабушки, а сами поехали со старшим сыном забирать в зоомагазине четырехмесячного щенка. Старший брат Оуэн вручил сестренке щенка породы чихуахуа. Мальчик пришел в такой неописуемый восторг от своего подарка и радости сестры, что стал задыхаться.

У него начался тяжелейший приступ астмы. Находившаяся с детьми бабушка немедленно послала 38-летнюю маму мальчика Трэйси Аскер за небулайзером. Пока она не вернулась, Оуэн пытался купировать приступ с помощью традиционного ингалятора, но в этом случае он почему-то оказался бессильным. Мама подоспела, когда ребенок уже почти перестал дышать. Она вызвала скорую помощь, а сама начала делать сыну искусственное дыхание. Бригада парамедиков забрала ребенка в больницу, но врачам оставалось лишь диагностировать смерть мальчика от остановки сердца.

medikforum.ru