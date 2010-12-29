Как одолеть новогоднюю депрессию

Считанные дни остаются до затяжных новогодних праздников, но многих наших сограждан вместо радостного настроения в предвкушении веселых застолий и череды выходных дней, накрывает полоса черной депрессии и тягостной ностальгии, хандры, одно слово. Новый год - как много в этом звуке! Действительно, столько ожиданий и планов на будущее связано с этим ярким событием. Хотя, казалось бы, чего такого? Просто день 31 декабря меняется на день 1 января. Но ты как всегда ждешь чуда - ждешь чего-то такого, особенного, очень ждешь.… А потом надоедает, или тоскливо и противно становится. И думаешь: уже лучше бы не было этого нового года! Надоело. Не хочу. Опять одно и то же, салат оливье в тазиках, бой курантов, как приговор уходящему году, очередные бодрые поздравления гаранта в телеящике, звяканье бокалов, ожидание горячего, бесовщина и попсятина по всем телеканалам…

Причины этого дискомфортного состояния души и тела кроются в остром несоответствии между нашими ожиданием главного праздника года и реальностью, с нерешенными бытовыми проблемами, которые переходят из старого года в новый. С чувством вины перед близкими людьми, которым уделяли мало внимания, с осознанием того, что жизнь стала ещё на один год короче.…

В депрессивных переживаниях людей в возрасте присутствуют ностальгические навязчивые мысли об утрате родины – той, в которой они жили счастливо в молодости, идеализация прошлого и противопоставление его мрачному настоящему. Длительное тоскливое настроение, депрессия, уход в себя могут спровоцировать немотивированную агрессию, стать причиной суицидальных попыток, привести к стойким нарушениям в здоровье и нарушении трудоспособности, справиться с которыми весьма непросто.

Как же избежать предновогодней депрессии и войти в новый год с хорошим настроением?

Для этого надо придерживаться следующих несложных советов и правил:

Во-первых, подводя итоги прошедшего года, акцент делайте на то, что удалось достигнуть, а не на неудачах и разочарованиях. Не нужно зацикливаться на том, что заработали мало денег, не нашли достойную работу, не встретили любовь или её потеряли. Лучше вспомните все свои, даже маленькие достижения и победы, например, как получили водительские права, как летом наварили десяток банок любимого варенья, как увидели первые шаги вашего ребенка. И обязательно похвалите себя, поднимите свою самооценку, поверьте в свои силы и возможности.

Во-вторых, не пытайтесь из всех сил завершить все текущие дела именно до нового года, определите список дел, которые в силах закончить в ближайшее время и тех, которые могут безболезненно подождать.

В-третьих, не нужно каждый раз ждать от новогодней ночи чего-то волшебного, чудеса случаются в равной вероятности и в другие дни года. Помните, что если вы не приложите усилий, выдумки и фантазии, то новогодняя ночь так и останется банальным набором выпивона и закусона, хождением через силу в гости, с головной болью поутру и опустошенностью в душе. Устройте настоящий праздник себе и близким людям, подарите максимум внимания и заботы, проявите изобретательность и нестандартный подход к выбору новогодних подарков.

В-четвертых, не суетитесь! Если вы будете отмечать праздники дома, заранее, не торопясь, сделайте все необходимые покупки, определитесь с подарками. Если намечается поход в ресторан – загодя закажите столик, чтобы быть спокойным. Если вы ждете гостей, обратите снимание на следующее. Веселее всего праздничное застолье проходит в таких компаниях, где все знакомы достаточно давно. При этом неплохо, если кто-то из старых друзей будет, скажем, с новым спутником или спутницей: «новенькие» внесут что-то свое в привычное для вас течение праздника. Но в любом случае, главное при выборе гостей – это ощущения самих хозяев. Если вы искренне рады увидеть кого-то на своем вечере, то приглашайте этого человека, не раздумывая. Именно такая «разношерстная» компания может сделать праздник незабываемым, и все будут чувствовать себя комфортно.

В-пятых, создайте особую праздничную обстановку дома: украсьте в меру, без фанатизма, новогодней атрибутикой жилище, сделайте уютное и ненавязчивое освещение, используйте умиротворяющие и успокаивающие натуральные ароматы. Например, несколько капель эфирного масла мандарина, грейпфрута, розы, бергамота иланг-иланга распыленные в комнате перед приходом гостей создадут атмосферу спокойствия, изысканности, снимут излишнее напряжение и волнение.

И очень полезно заранее придумать полезное занятие для следующего дня новогоднего праздника. Это может быть обработка отснятых видео и фотоматериалов на компьютере, поход на лыжах на природу, семейная вылазка на каток, новогодняя экскурсия.

Впрочем, есть и такой вариант - в новогоднюю ночь можно просто спокойно лечь спать. И не надо драматизировать, ничего не случится, проверено.

newsland.ru