Когда обычные симптомы говорят об опасности

Самые обычные симптомы, про которые мы говорим "Ничего, пройдет!", могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. Когда голливудская звезда Шэрон Стоун попала в больницу с сильной головной болью, врачи обнаружили у нее кровотечение в мозгу – как раз вовремя, чтобы спасти ей жизнь и гарантировать полное выздоровление. Американской певице Лауре Браниган не так повезло – в 2004 году после двухнедельной "мигрени" она скончалась во сне от аневризмы сосудов мозга. То, что кажется незначительным нездоровьем (просто мигрень или, наверное, ОРЗ), иногда может означать большие проблемы.

Как же узнать, сигнализирует временное нездоровье о серьезном заболевании или нет? Прежде всего, нужно посмотреть, не сопровождается ли оно другими симптомами. Расстройство желудка может просто означать, что вы съели что-то не то. Но если оно происходит чаще двух раз в месяц и сопровождается другими симптомами, то это повод обратиться к врачу.

Головная боль тоже чаще всего означает простую мигрень, которой могут помочь болеутоляющие лекарства. Но если она наступает резко и неожиданно, слишком сильная или длится более трех дней, нужно бить тревогу. Не стоит бояться показаться чересчур мнительной. Врач ничего не нашел? Ну и замечательно. Но ведь могло быть и иначе. Слишком сильное промедление и потеря времени могли привести к трагедии. Чтобы иметь возможность защитить свое здоровье, важно уметь распознавать тревожные симптомы, которые означают, что медлить с визитом к врачу не стоит.

Головная боль

Обычная мигрень может быть вызвана усталостью, перенапряжением, обезвоживанием, голодом, недостатком кислорода и другими причинами. Боль при мигрени обычно нарастает постепенно. Она может сопровождаться нарушением зрения или тошнотой. Головные боли при мигрени могут быть довольно сильными, но, как правило, опасности для здоровья они не представляют.

Когда обращаться к врачу

Если вы вдруг ощущаете острый болезненный приступ головной боли, которая не похожа на привычные приступы, не проходит некоторое время и ощущается в одном полушарии головы, то это может быть артериит - воспаление стенки артерии, которое лечится кортикостероидами. Не леченное, оно может даже привести к слепоте.

Если вы внезапно ощущаете резкую и сильную головную боль, она может свидетельствовать об инсульте или аневризме. Немедленно вызывайте скорую помощь.

Комбинация сильной головной боли, температуры и напряжении в шейном отделе может сигнализировать о вирусном или бактериальном менингите, что тоже требует немедленного обращения к врачу. Менингит представляет серьезную опасность для здоровья, если его выявили поздно и не начали лечить своевременно.

Несварение желудка

Несварение желудка может быть вызвано принятием слишком тяжелой или несвежей пищи, избытком кофеина или алкоголя. Если прием антацидов немного облегчает ваше состояние, то повода к срочному обращению к врачу скорее всего нет.

Когда обращаться к врачу

Если симптомы при несварении слишком явно выражены (сильная рвота, частый понос) или сопровождаются другими симптомами (например, нарушением зрения), то это может быть признаком острого отравления и требует обращения к врачу.

Если несварение сопровождается острой болью в околопупочной области, или переходит в нижнюю правую часть живота, то это может сигнализировать об аппендиците. Аппендицит часто сопровождается также тошнотой и рвотой. Как можно быстрее обращайтесь к врачу.

Если боль в животе возникает у вас периодически при каких-то особых условиях (например, после физических нагрузок), и не облегчается антацидами, она может говорить о болезни сердца.

Боль в верхней правой области живота, от небольшой до довольно сильной, особенно после принятия жирной пищи, может свидетельствовать о желчнокаменной болезни. Повода к срочному вызову скорой помощи, конечно, нет, но повидать врача все же необходимо.

Если рвота продолжается более 24 часов, и особенно если она не сопровождается диареей, следует обязательно показаться врачу. Рвота при отсутствии диареи может служить признаком многих опасных болезней: аппендицита, стрептококковой ангины или инфекции мочевых путей. Если в рвоте присутствуют следы крови или слизи, или рвотная масса зеленоватого цвета, это может свидетельствовать о повреждении или непроходимости кишечника и требует срочного медицинского вмешательства.

Вздутие живота

Обычное вздутие живота, как правило, вызывается перееданием, задержкой жидкости, принятием определенной пищи (гороха, фасоли, капусты, молока), слизистым колитом и даже менструальным циклом.

Когда обращаться к врачу

Это стоит сделать, если вздутие живота сопровождается болью в животе или тазовой области, частыми позывами к мочеиспусканию, тошнотой. Эти симптомы характерны для ранней стадии рака яичников. Этот вид рака не такой уж распространенный, но все же лучше исключить возможность полностью, поэтому постарайтесь встретиться как можно быстрее с вашим гинекологом.

Повышенная температура и лихорадка

Обычно эти симптомы возникают при простудных заболеваниях. В этом случае симптомы постепенно проходят в течение недели. Отдых, обильное питье и жаропонижающие лекарства помогут облегчить течение болезни.

Когда обращаться к врачу

Если в начале болезни температура поднимается не постепенно, а резко, да к тому же сопровождается другими тревожными симптомами – болью в горле, рвотой, сыпью, судорогами, напряжением в шейном отделе – нужно обязательно вызвать врача. Это может быть признаком различных опасных заболеваний: пневмонии, вирусных или бактериальных инфекций, аппендицита, стрептококковой ангины. Следует также обратиться к участковому врачу, если высокая температура держится более 72 часов.

Резкая потеря веса

В обычных случаях потеря веса является следствием изменений в рационе, увеличении физической нагрузки или переживанием сильного эмоционального стресса.

Когда обращаться к врачу

Это следует сделать, если вы неожиданно и без видимых причин резко теряете более 2 кг. Такая потеря веса может быть вызвана проблемами со щитовидной железой, но может быть и признаком раковых процессов в организме. Если вы кроме потери веса замечаете учащение мочеиспускания, нарушение зрения, повышенную утомляемость или чрезмерную жажду, то это может быть сахарный диабет. Обратитесь к врачу, чтобы исключить возможные болезни или осложнения.

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