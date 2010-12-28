Индиец стал отцом в 94 года

Житель Индии стал папой в 94 года, что позволяет ему считаться самым старым "молодым" отцом в мире, пишет во вторник газета Times of India.

Ранее рекорд принадлежал 90-летнему батраку Нану Раму Джоги из штата Раджастан, жена которого в 2007 году родила ему 22-го ребенка.

Новоиспеченного отца зовут Рамаджит Рагав. Он живет в штате Харьяна на севере Индии и так же, как и предыдущий "рекордсмен", работает батраком на ферме. Возраст Рагава подтверждается документами. Его жене Шакунтале, по данным газеты, около 55 лет.

Врач больницы, где родился мальчик, сообщил газете, что хотя полностью исключить возможность стать отцом даже в 94 года нельзя, вероятность отцовства в этом возрасте крайне мала.

Газета не указывает, есть ли еще дети у Рагава и его супруги.

Индийцы не в первый раз бьют рекорды отцовства и материнства. В 2008 году индианка, сообщившая, что ей 70 лет, родила ребенка от 77-летнего супруга. В 2010 году 51-летняя индианка стала самой старой в мире мамой, зачавшей после прохождения процедуры ЭКО, но без использования донорской яйцеклетки.

rian.ru