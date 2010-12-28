Что делать при ангине?

Считается, что ангина инфекционное заболевание, а она «наступает» при нарушении кислотно-щелочного баланса в организме. Слюна во рту всегда щелочная, поэтому горло уязвимо. В моем же случае, я думаю, виновато еще и полоскание белья в холодной воде. В теплое время года хочется все делать на улице и сразу же вешать. С улицы белье пахнет свежестью. А вот после горло дает о себе знать.

Лечусь чаем из багульника и делаю из него аппликации.

После бани пью чай из сухой малины (сушу листья и ягоды), калины, липы.

Хорош чай с листьями березы, кипрея, мать-и-мачехи.

Заваривать также шалфей, добавить девясил, цветки бузины. Пить без нормы (все рецепты).

Еще я делаю настойку из плодов красной рябины. Заливаю спиртом (эффективнее) или хорошей водкой, держу 14 дней в темном прохладном месте и капаю в черный чай. Пить по 4-5 раз в день. Курс лечения индивидуальный.

При ангине неплохо слегка подкисливать питье яблочным уксусом. Уксус я делаю сама.

Я много читаю и давно уже знаю, что при ангине нужно вводить в свой рацион супы из крапивы и делать квасы из черной смородины, черноплодной рябины.

• Нужно есть побольше куриного мяса, свинины, телятины, говядины, мясо лося и всякой дичи, а также рыбу и морепродукты. Обязательно включите в свой рацион чеснок, репчатый и зеленый лук. При ангине можно лечиться соком репчатого лука, который пьют по 1 дес. ложке 4 раза в день.

• У кого есть сауна, неплохо там погреться. Затем чай с подкислением, обтирания (крепкий черный чай с багульником). Желаю Всем здоровья, здоровья и здоровья!

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