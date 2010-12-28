Открыто новое свойство кофеина

Кофе позволяет манипулировать людьми, так как любители ароматного напитка сильнее поддаются влиянию. К такому выводу пришли специалисты австралийского университета Квинсленда, исследовавших влияние кофе на человека.

В ходе эксперимента ученые пригласили 140 добровольцев и разделили их на две группы. Обеим командам было предложено высказать свое мнение относительно проблемы абортов. Однако перед тем, как ответить на вопрос, представителям одной группы предложили выпить по несколько чашек кофе. Добровольцев из второй группы угостили другими напитками, не содержащими кофеин.

После этого всем участникам эксперимента было предложено выслушать ряд высказываний и контраргументов, которые в корне отличались от мнений и позиций, ранее высказанных добровольцами.

При этом та группа волонтеров, которой не был предложен бодрящий напиток, продолжила отстаивать ранее занятую позицию. А те добровольцы, которые пили кофе, быстро и без особого сопротивления поменяли свое изначальное мнение.

Таким образом ученые установили связь между кофеином и возможностью манипулирования людьми. Однако специалистам пока не удалось выяснить, каким образом работает данный механизм и сколько чашек кофе требуется для достижения такого эффекта.

На данном этапе исследований специалисты полагают, что виной всему кофеин. По мнению ученых, большие дозы этого вещества приводят человека в состояние эйфории, которое мешает ему сосредоточиться на каком-либо вопросе. Именно поэтому участники эксперимента, пившие кофе, так просто поменяли свое мнение.

kp.by/