Ученые выяснили, откуда у пьяных берется агрессия

Алкоголь присутствует в жизни почти каждого человека. Кто-то пьет лишь по праздникам, кто-то любит отдохнуть с порцией алкоголя в выходные, а кто-то злоупотребляет горячительным постоянно. Так уж вышло, что мы принимаем и любим алкоголь, мы не можем представить себе малейшее значимое событие без внушительного ряда с разнообразным спиртным.

Однако под действием алкоголя рушиться все, в первую очередь — нервная система и сердечно-сосудистая. Слабые мышцы, тромбы в сосудах, диабет, усохший головной мозг, раздутая печень, ослабленные почки, импотенция, депрессия, язва желудка — это лишь примерный перечень того, чем вы можете поплатиться за бутылку пива по выходным.Финские исследователи открыли источник агрессивности у пьющих людей. Оказалось, что именно алкоголь вызывает насильственные настроения еще на генетическом уровне. Ученые близко подошли к разрешению противоречия, почему у некоторых алкоголь вызывает сонливость и спокойное состояние, а у некоторых — злость и бешенство. Врач Руп Тикканен из Центральной клиники университета Хельсинки в Финляндии отметил, что потребление алкоголя и злобные, насильственные настроения очень тесно связаны между собой на генетическом уровне. Агрессия от алкоголя возникает у людей с повышенной активностью версии гена, вырабатывающего фермент Моноамин Оксидаза А. Этот фермент присутствует в тканях живого организма, особенно в печени и нервной системе. Необычно высокий уровень этого фермента приводит к депрессии и гиперактивности. С возрастом у людей происходят изменения, поэтому у пожилых людей при выработке того же фермента агрессия заметна в меньшей степени.

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