В Аргентине страшная жара

Национальная метеорологическая служба Аргентины объявила в понедельник в столице Буэнос-Айресе и прилегающей провинции высший - красный - уровень опасности в связи с небывалой жарой (в Южном полушарии сейчас лето), сообщает РИА "Новости".

Чрезвычайно высокая температура держится в городе и окрестностях уже несколько дней, но именно в понедельник столбик термометра поднялся выше отметки в 36 градусов в тени.

Объявленный красный уровень означает, что пребывание на подобной жаре серьезно угрожает жизни не только детей, пенсионеров и тем, кто страдает какими-либо хроническими заболеваниями из "групп риска", но и абсолютно здоровым людям.

В понедельник в Аргентине было также зарегистрировано рекордное потребление электроэнергии.

Улицы столицы Аргентины в полдень выглядят опустевшими - местные жители предпочитают не выходить из дома. Особо смелые загорают в городских парках и скверах. Медики регулярно обращаются к населению с просьбой не злоупотреблять спиртными напитками и проводить больше времени в прохладных местах. Синоптики утверждают, что сильнейшая жара продлится, по крайней мере, до Нового года.