Еще одна причина развития рака молочной железы

Знаменитый английский врач-исследователь Буркет считает, что рак молочной железы, склероз и инфаркт связаны со слишком большим употреблением жира, сахара и сладостей. Те, кто решил распрощаться с такими болезнями, должны отказаться от употребления этих продуктов и не забывать, что рафинированный сахар способствует образованию тугоплавких жиров и ведет к жировым отложениям в теле человека.

Принстонский Университет получил доказательства того, что сахар способен вызывать зависимость. Такого рода воздействие оказывают алкоголь, наркотики и табак. В лабораториях университета несколько лет изучалось воздействие сахара на подопытных крыс. Ранее было доказано, что крысы, которым скармливались сладости, были склонны с течением времени увеличивать дозы потребляемого сахара и испытывали дискомфорт, если сахар внезапно исчезал из их рациона. Сейчас были получены завершающие детали мозаики: как оказалось, грызуны-сладкоежки способны испытывать страстное желание получить сахар и способны переживать периоды ремиссий. Все эти явления являются признаками приобретенной зависимости. Более того, чем больше крысы любили сахар, тем чаще они начинали потреблять предлагаемый им алкоголь и тем реже были склонны обследовать вольеры, в которых содержались (обычные крысы неустанно обследовали принадлежащее им помещение). Авторы исследования сделали вывод, что сахар способен оказывать долговременный эффект на головной мозг (он увеличивал выбросы «гормона удовольствия» — допамина).

Фактически, сахар (во всяком случае, для крыс) способен действовать, как «мягкий наркотик» — то есть, вещество, прием которого повышает шансы приобщения к более мощным наркотическим средствам. К примеру, употребление слабоалкогольных напитков повышает шансы на то, что человек в будущем станет пить высокоградусное спиртное, а курение марихуаны делает более вероятным последующее использование кокаина или героина. Теоретически можно предположить, что некоторые люди способны приобрести аналогичную сахарную зависимость.

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