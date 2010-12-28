На Гаити холерой уже заболели почти 130 тысяч человек

Эпидемия холеры на Гаити унесла жизни 2 тыс. 707 человек, почти 130 тыс. человек оказались заражены.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня сообщении Министерства здравоохранения карибской страны.

Сильнее всего от заболевания пострадал департамент Артибонит - там погибли 813 человек. В столице страны Порт-о-Пренсе от холеры скончались 425 человек. Источник заболевания на Гаити до сих пор официально не установлен.

В соседней Доминиканской Республике число зарегистрированных случаев холеры достигло 105, летальных исходов нет.