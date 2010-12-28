На Гаити холерой уже заболели почти 130 тысяч человек
09:24, 28 декабря 2010Зарубежные новости
1
Умерли более 2,7 тысяч
Эпидемия холеры на Гаити унесла жизни 2 тыс. 707 человек, почти 130 тыс. человек оказались заражены.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня сообщении Министерства здравоохранения карибской страны.
Сильнее всего от заболевания пострадал департамент Артибонит - там погибли 813 человек. В столице страны Порт-о-Пренсе от холеры скончались 425 человек. Источник заболевания на Гаити до сих пор официально не установлен.
В соседней Доминиканской Республике число зарегистрированных случаев холеры достигло 105, летальных исходов нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter