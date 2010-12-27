А вы доживете до 120 лет?

Благодаря достижениям науки женщины будут жить до 120 лет, прогнозирует The Times. Британкам пора привыкать к мысли, что 60 лет - не пенсионный возраст, а всего лишь середина жизни, советует журналистка Линда Даберли. "Известия, что ученые открыли ген, который утраивает шансы дожить до 100 лет и, возможно, снижает вероятность болезни Альцгеймера, - лишь дополнительное подтверждение многочисленных данных, свидетельствующих, что шансы на долгожительство возросли, особенно у женщин", - пишет она.

Согласно статистике, сегодня каждая шестая гражданка Великобритании - пенсионерка. К концу текущего десятилетия пенсионеркой будет уже каждая третья, полагает Найджел Барлоу из компании Just Retirement. Но в большинстве своем это будут не старушки, про которых говорят "песок сыплется", а этакие "супербабушки", которые в 80 лет учатся водить мотоцикл и прыгают с парашютом, полагает он.

Правда, коммерческий кинематограф, телевидение, бизнес и даже политики делают вид, будто в 50 лет женщины прекращают свое существование. Впрочем, это не мешает многим 60-летним дамам заниматься гимнастикой по системе Pilates и модно одеваться. "А почему бы и нет? Возможно, у них впереди еще полвека", - замечает автор. Правда, женщины извлекут пользу из дополнительных лет жизни только в том случае, если сохранят здоровье, а вместе с ним работоспособность, и будут тщательно управлять своими сбережениями, тем более что под конец жизни они, скорее всего, овдовеют.

Увеличение средней продолжительности жизни объясняется тем, что в наших организмах накапливается меньше сбоев на клеточном уровне, отмечает профессор Томас Керквуд из университета Ньюкасла. Благодаря эволюции у женщин клетки защищены от сбоев лучше: женское здоровье - стержень репродуктивного процесса, поясняет он. У мужчин есть и дополнительный фактор риска - по некоторым сведениям, тестостерон повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Но медицина не научилась оттягивать климакс, предостерегает издание. Поэтому врач Мелани Дэвис советует британкам рожать детей не в 29 лет, как сейчас в среднем, а в ранней молодости, и только затем переключаться на профессиональную карьеру. Тогда у женщин будет больше сил на воспитание детей и меньше проблем со здоровьем. "Проблема современных женщин в том, что они выглядят и чувствуют себя моложе, чем некоторые их внутренние органы", - подчеркнула Дэвис.

ami-tass.ru