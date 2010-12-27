Чем грозит любовь к жареной рыбе

Частое употребление жареной рыбы может быть одной из основных причин, почему американцы с большей вероятностью преждевременно умирают от инсульта. Такие результаты получили в новом исследовании специалисты Университета Алабамы /США/.

Отмечено, что высокие показатели смерти от инсульта встречаются в Америке в штатах Алабама, Арканзас, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина и Теннесси. В Алабаме смертность от инсульта составляет 125 случаев на каждые 100 тыс. человек, когда в среднем по стране эти показатели составляют только 98 случаев на 100 тыс.

Кардиологи решили обследовать более 21 тыс. человек старше 45 лет за 5-летний период, чтобы понять причины высоких показателей инсульта и сердечной смерти в этих штатах. Оказалось, что высокое потребление жирной кислоты омеги-3 в рыбе уменьшает риск инсульта, но в то же время жарка рыбы приводит к потере натуральных жирных кислот. Американцы в исследуемых штатах едят жареную рыбу в количестве двух и более порций в неделю. По словам врачей, при таком способе приготовления рыба не приносит пользы сердцу, а наоборот связана с повышением риска инсульта и ранней смерти от сердечных причин.

ami-tass.ru