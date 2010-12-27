Продукты, которые помогают снять боль

Порой боль способна испортить все планы на день. Кроме «ноющего» состояния человек ничего не испытывает, полностью пропадает интерес ко всему. Конечно, при любой боли каждый из нас сразу же пытается найти медикаментозное обезболивающее средство. Иногда мы даже не задумываемся, когда выпиваем таблетку, что кроме обезболивающего эффекта она может таить в себе массу отрицательных качеств, которые позже проявляются различными побочными эффектами. То есть, пытаясь избавиться от боли, мы «зарабатываем» еще и букет других недугов.

Если для вас боль стала уже привычным «попутчиком» в вашей жизни и без таблеток вы уже не можете обойтись, пришла пора задуматься – а так ли необходимо каждый раз употреблять, порой, опасные лекарства? Ведь вполне реально помочь себе снизить риск возникновения боли различного характера, если слегка перестроить собственный рацион и обратить внимание на продукты, которые помогают забыть о боли навсегда.

О полезных свойствах имбиря говорилось уже не однократно. Он используется и для похудения, и для лечения многих недугов. Но также имбирь можно использовать для борьбы с болью. Если вас мучают хронические боли, то вам будет достаточно заварить грамм корня и выпить данный настой. Если боль нестерпима, а дела не ждут, заварите два грамма корня и немного отдохните. Через некоторое время вы сами ощутите «волшебную» силу такого чая.

А знаете ли вы, что оливковое масло содержит вещества, которые по своим обезболивающим свойствам подобны ибупрофену? Это так, поэтому если мучают головные или периодические боли просто выпивайте оливковое масло. Знайте, что пятьдесят граммов масла равняется по «обезболивающей силе» десяти процентам дозы ибупрофена.

Намного быстрее избавиться от болей после операций помогают цветы арники. Вы можете купить их в любой аптеке и употреблять вместо чая. Кроме этого цветы арники обладают свойством заживления самых различных повреждений кожи.

О том, что жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, позволяют продлить молодость и сохранить здоровье на долгие годы, пожалуй, знают все. Но эти же самые кислоты способны воздействовать на воспалительные процессы в организме, при этом снижая болевые ощущения. Известно, что люди с заболеваниями суставов испытывают сильные боли при движениях. Так если они включат в свой рацион любые сорта жирных рыб, то вскоре болезненные ощущения значительно уменьшатся и без использования привычных обезболивающих препаратов.

В наше современное время, где сплошь используются продукты химического синтеза, все же не стоит забывать о силе природы.

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