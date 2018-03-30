12 вещей, которые надо успеть сделать до Нового Года

Похудеть.

И в Рождество, и в Новогоднюю ночь так захочется чего-нибудь вкусненького. Праздники – серьезное испытание для желудочно-кишечного тракта. Чтобы не истекать слюнками над рождественским гусем и не мучится после изжогами, необходимо устроить себе заранее разгрузочную неделю.

Завершить дела.

Если в вашей жизни есть что-то, от чего давно пора освободится, лучше это сделать прямо сейчас. В январе ритм естественной деловой активности замедлится, а в феврале уже накапливается зимняя усталость и авитаминоз. В марте навалится работа, в апреле - командировка, в мае вы заспешите на природу, а летом совсем не хочется портить себе настроение. Психологи советуют оформлять страховки, наследства, разводы и дележ имущества в конце года. Тогда в новый год вы войдете, расквитавшись со старыми социальными долгами. Распланировать следующий год.

Как новый год встретишь, так его и проведешь. Лучше встретить его полным планов на будущее. Подумайте, что вас полностью устраивает, а что хотелось бы улучшить? Фигура, зарплата, должность и отношения тоже подлежат трансформации.

Погадать на будущее.

Не многие строят на гаданиях свою жизнь, но в святочную неделю это становится весьма любопытной формой досуга

Выполнить обещания.

Конечно, вы всегда внимательно относитесь к своим обещаниям. Ежедневник пестрит пометками о том, что нужно не забыть сделать в течение дня. Но даже у очень ответственных людей бывают небольшие проколы. Просмотрите почту за последний год, наверняка найдется пара писем, на которые вы просто забыли ответить. Сделайте это сейчас, приложив к краткому извинению -новогоднее поздравление.

Вспомните, что обещали купить для мамы новую помаду, младшему брату - притащить с работы последнюю версию компьютерной программы, а себе – залечить зуб. Не откладывайте обещания на следующий год. Представляете, как приятно сказать самому себе за праздничным столом – я никому ничего не должна.

Заняться своим здоровьем.

Ну, или хотя бы начать… Составьте список специалистов, которых вы не посещала уже давно, наверняка кого-то еще с последнего школьного медосмотра. На каждого выделите 1 месяц в будущем году. Посещай по одному медику в месяц, это будет не обременительно ни для времени, ни для кошелька. Зато, какой решительный шаг в сторону заботы о себе! Здоровьем надо заниматься не тогда когда все уже плохо, а когда все еще очень хорошо!

Признаться в любви.

Не только день святого Валентина предназначен для такого полезного дела, как признание в любви! Сделайте это незамедлительно и почувствуете, как согревается замершая под тонкой шубкой душа.

Запланировать отпуск.

Да-да, именно сейчас, когда зимняя стужа пробирает каждую клеточку, можно набрать в ближайшем тур-бюро проспектов и буклетов шикарных белоснежных отелей, забраться с ногами на диван, закутавшись в плед, и помечтать о лете. Чтобы мечты не остались просто мечтами, откройте накопительный счет и начните откладывать небольшую сумму на отпуск прямо сейчас. К тому времени, как подойдет время выбора курорта вы с удивлением обнаружите, что можете себе позволить более щедрый отдых, чем обычно, и с благодарностью вспомнишь этот совет.

Простить обиды.

Весь год вы копили в себе обиды. На мужа, который не повез отдыхать, на подругу, которая сказала, что у ничего не получится, на клиентку, забывшую заплатить по счетам… Устраиваем сеанс прощения. Берем лист бумаги, пишем крупными буквами: «Я прощаю» и дальше по списку: кого и за что конкретно, и по сколько раз. Можно вздохнуть и сжечь этот листик на пламени новогодней свечи. Пусть горят обиды, пусть освобождается душа!

Поздравить с праздником близких и знакомых.

Составьте список тех, кого надо поздравить с праздником. Наверняка, в этом списке окажутся друзья, коллеги, начальник и знакомые. А теперь вспомните тех, кто очень хорошо к тебе относится, но кого вы, закрутившись в делах, просто забываете каждый год. Скорее всего, в этом списке забытых окажутся дальние деревенские родственники, школьные подруги, пожилая учительница и ушедшая в декрет косметолог. Представь, как приятно удивятся эти люди, получив искреннее поздравление с праздником. Составить список недостатков, от которых пора избавится.

Курение, привычка есть на ночь, меланхолия, способность потратить половину зарплаты в первые два часа после ее появления, привычка обижаться, придирчивость, резкость в суждениях, лень… Уф, не человек, а просто монстр какой-то! Ну что ж, осознали и вперед. Ночь темна перед рассветом и очень хорошо, что вы поняли это именно сейчас. Теперь вы знаете, с чем ты начнешь бороться сразу после того, как выстрелит пробка из шампанского.

Полюбить себя!

Вы прожили не простой год. В нем было всякое – радости, разочарования, поражения и победы. В этом году вы стали еще на год мудрее и взрослее, опытнее и сильнее! Это хороший повод для любви к себе! Вспомните об этом, когда поднимите искрящийся бокал, подмигните своему хрустальному отражению и поздравьте с Новым счастьем самого любимого человека на свете – самого себя!

segodnya.ua