Занятия спортом делают мужчин менее агрессивными

Эксперты считают, что сдерживание негативных эмоций может привести к возникновению сердечно-сосудистых патологий. Физические упражнения помогут мужчинам стать менее агрессивными и избавят от негативных эмоций.

Американские ученые провели исследование с участием 16 мужчин, которые прошли тестирование и оказались очень вспыльчивыми. До и после получасовых упражнений на велотренажере испытуемым показали изображения, которые вызывали злость. У всех участников эксперимента измеряли активность мозга во время просмотра, передает medicinform.net.

Выяснилось, что упражнения способны эффективно снижать проявления гнева у мужчин. Даже если реакция мозга на раздражающие факторы остается неизменной.

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