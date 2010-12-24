Занятия спортом делают мужчин менее агрессивными
12:08, 24 декабря 2010Зарубежные новости
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Избавят от негативных эмоций
Эксперты считают, что сдерживание негативных эмоций может привести к возникновению сердечно-сосудистых патологий. Физические упражнения помогут мужчинам стать менее агрессивными и избавят от негативных эмоций.
Американские ученые провели исследование с участием 16 мужчин, которые прошли тестирование и оказались очень вспыльчивыми. До и после получасовых упражнений на велотренажере испытуемым показали изображения, которые вызывали злость. У всех участников эксперимента измеряли активность мозга во время просмотра, передает medicinform.net.
Выяснилось, что упражнения способны эффективно снижать проявления гнева у мужчин. Даже если реакция мозга на раздражающие факторы остается неизменной.
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