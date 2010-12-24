Кора новогодней елки - уникальное лекарство

Оказывается, елка – не только главный атрибут новогодних праздников, но и незаменимое медицинское средство. Ее кора улучшает циркуляцию крови, состояние кожи, помогает женщинам справиться с предменструальными болями и спасает от звона в ушах.

В Британии кора уже появилась в аптеках в виде таблеток и стоит около 10 фунтов. Ее создатели заявляют о необычайных антиоксидантных и противовоспалительных свойствах коры. По их словам, кора способна регулировать выработку и выделение оксида азота в стенки кровеносных сосудов, что улучшает кровоток и увеличивает циркуляцию крови. Так можно укрепить сосуды, снизить кровяное давление, понизить холестерин и предотвратить образование тромбов.

Кроме того, независимые исследования доказали: кора помогает справиться с симптомами астмы, остеопороза, тромбоза глубоких вен и нарушением суточного ритма. Что касается избавления от звона в ушах, то все тот же улучшенный кровоток во внутреннем ухе играет здесь ключевую роль.

likar.info