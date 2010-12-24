Какие эмоции подрывают здоровье

Ученым из Австрии было проведено исследование, в ходе которого он наблюдал за добровольцами в количестве двух тысяч в течение пяти лет.

В результате, специалистом в области психологии и психосоматики были выделены те эмоции, которые особенно вредны для здоровья человека.

Зависть. Так, как показали результаты исследования, у людей, которые завидуют, в 2,5 раза выше риск возникновения инфаркта, нежели у людей, которые рады чужим успехам.

Ревность. Ученый выяснил, что наличие чувства ревности ведет к нарушению гормонального статуса организма и прежде всего уменьшает выработку половых гормонов, в частности тестостерона, что является причиной развития мужской импотенции.

Самобичевание. Чувство собственной вины повышает вероятность развития онкологических заболеваний. Кроме того, эта группа людей чаще болеют простудными заболеваниями, больше предрасположены к инфекциям.

Жалость к себе. Данное чувство может спровоцировать заболевания печени. Кроме того у людей, которые себя жалеют, увеличивается выработка ацетилхолина - гормона слабости, снижается содержание сахара в крови, возникают проблемы с приемом пищи.

Жадность. Жадные люди страдают на расстройства системы пищеварения, может возникнуть булимия или анорексия.

potok.ua