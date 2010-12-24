Таблетки-пустышки лечат

Лечение болезней плацебо, даже в условиях, когда пациент знает о лекарственном обмане, действительно дает результат. К такому выводу пришли работники Медицинской школы Гарварда и израильского медицинского центра Beth.

Они проводили исследования с участием 80 пациентов с так называемым синдромом раздраженной кишки. Их разделили на две группы. В течение трех недель одной группе вообще не предлагали никакого лечения, а другой рекомендовали съедать кусок рафинада вместо таблеток.

Оказалось, что каждый второй пациент, принимавший сахар, за три недели показал такое же улучшение состояния, которое получил бы благодаря применению крепких лекарств. И это при том, что все они знали, что едят сахар вместо фармпродукции.

По мнению ученых, результаты такого исследования достаточно показательны и полезны для дальнейшего изучения и применения пласебо как средства лечения болезней, особенно тех, которые вызваны психологическими расстройствами.

likar.info