Выявили еще одно вредное свойство кока-колы

Потребление кофеина малышами приводит к расстройству сна, считают ученые из медицинского центра Университета Небраски, США. Ученые выяснили, что две трети малышей ежедневно едят и пьют продукты, содержащие кофеин, а родители не в курсе, какой вред это приносит их детям. Доктор Уильям Варзак и его коллеги опросили более 200 детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Выяснилось, что дета в возрасте от 8 до 12 лет потребляют в среднем 109 мг кофеина в день. Это эквивалент почти 3 банок колы . А малыши в возрасте 5 лет выпивают около банки колы. Целых 75 процентов опрошенных ребятишек ежедневно пьют напитки, содержащие кофеин.

Стимулирующий эффект кофеина очень опасен для развивающейся нервной системы ребенка и способен привести к серьезным расстройствам сна и поведения, считают исследователи. Кроме того, известно, что детский недосып способен вызвать отставание в росте и физическом развитии, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.

Поэтому ученые предупреждают: родители должны знать о вредном влиянии кофеина и внимательно следить за тем, что пьет их малыш.

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