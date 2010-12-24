В Китае полиция освободила 360 похищенных женщин и детей
09:19, 24 декабря 2010Зарубежные новости
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За последние два с половиной года полицейские китайской провинции Гуйчжоу освободили 360 женщин и детей, похищенных с целью продажи.
Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на агентство Синьхуа
По данным местного Управления общественной безопасности (УОБ), по состоянию на 30 ноября по всей провинции были раскрыты 310 дел о похищении женщин и детей и обезврежены 47 преступных группировок.
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