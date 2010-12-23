Что быстро поможет при переутомлении

Причины утомления: Потеря энергетических сил организма из-за неправильного питания, нервное напряжение, длительная или чрезмерная физическая нагрузка, недосыпание.

Общие рекомендации

* Для предупреждения переутомления у детей необходимо наладить их режим дня, исключить недосыпание, недоедание, уменьшить нагрузку, правильно организовать чередование занятий и отдыха.

* Следует отдохнуть от той работы, которая вызвала утомления.

* При возникновении состояния физического или умственного переутомления рекомендуется пользоваться различными средствами народной медицины, которые оказывают тонизирующее действие на организм.

Лечение утомления народными средствами.

Чаи, соки

* Чай. Выпить чашку чая с молоком и ложкой меда или стакан настоя мяты перечной.

* Зеленый чай. Заваривать крутой зеленый чай и пить без ограничений.

* Виноградный сок. Выпить 1/2 стакана виноградного сока: по 2 ст. ложки каждые 2 часа.

* Гранатовый сок. Принимать сок граната в качестве тонизирующего средства.

* Листья брусники. Листья брусники заваривать как чай и принимать соответственно.

* Морковь. По 100-200 мл свежеприготовленного сока моркови пить 3 раза в день.

* Свекла. Сок свеклы принимать внутрь по 0,5 стакана 3-5 раз в день до еды.

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