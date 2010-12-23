Как остановить начинающуюся простуду

Простуду необходимо сразу лечить, пока она не обернулась серьезным заболеванием. Простуда вызывается разными вирусами, иммунитет ослаблен, поэтому люди часто болеют простудными заболеваниями. Сейчас много препаратов против простудных заболеваний. Не обязательно пить только таблетки, можно лечиться и народными средствами. Важной задачей в борьбе с простудой - помочь иммунной системе справиться с простудой.

Некоторые советы помогут справиться с простудой: 1. Если вы почувствовали недомогание, возьмите больничный. В начале болезни необходим постельный режим. 2. В начале болезни следует принимать имунномоделирующие препараты. 3. При лечении простуды необходимо обильное питье. Лучше всего пить чай с медом, с лимоном, а также делать морсы из брусники, клюквы. Антисептическими свойствами обладает настой из ромашки. 4. Использование ароматерапевтических процедур с эфирными маслами эвкалипта, камфоры.

5. Раствором соли можно промывать нос. Следует взять половину чайной ложки соли на стакан теплой воды и промывать нос и горло не менее 3-4 раз в день. После промывания носа следует использовать капли. 6. Если нет температуры, то можно принимать горячие ванны. В ванну можно добавлять хвойный экстракт, морскую соль.

7. Необходимо также проветривать комнату, чтобы в комнате был всегда свежий воздух. Во время проветривания выходите из комнаты. 8. Ноги должны быть в тепле. 9. При простуде необходимо правильное питание: бульоны, свежие фрукты, овощи. 10. Важны витамины группы В, которые есть в орехах и овсянке. У простуды и гриппа похожая клиническая картина. При первых признаках простуды следует обратиться к врачу.

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