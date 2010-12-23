Почему люди курят

Исследование Гарвардского Университета, проведенное в Индии, подтвердило, что курение - не просто вредная привычка, а своеобразный способ борьбы с сильным стрессом.

Авторы исследования указывают, что курение и вызванные им болезни убивает 800 тысяч индусов ежегодно. В Индии курят 29% мужчин и примерно 3% женщин, еще 29% мужчин и 12% женщин используют жевательный табак. При этом, доля представительниц прекрасного пола, увлекающиеся табаком, постоянно растет.

Авторы исследования предположили, что причиной роста популярности табака является стресс, вызванный, в частности, насилием. Как оказалось, если в семье женщину постоянно бьют, то у всех членов семьи усиливается тяга к табаку.

В подобных семьях становится больше курильщиков и увеличивается количество выкуриваемых сигарет. При этом уровень дохода, образования и другие факторы на эти процессы оказывают незначительное влияние. Таким образом, табак оказывается едва ли не единственным способом каким образом "притупить" стресс, вызванный насилием.