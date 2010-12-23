Герань лечит ОРЗ

Целебные свойства герани используют для лечения такого распространенного сезонного заболевания, как ОРЗ. При насморке в нос можно закапывать несколько капель свежевыжатого с растения сока. Отит у взрослых и детей лечат простым прикладыванием листочка в ушную раковину. Герань может помочь и тем, кто страдает остеохондрозом. Нужно всего лишь измельчить листья растения и приложить в качестве компресса на больное место. Так оставить на всю ночь, а утром смыть теплой водичкой. Для того, чтобы нормализовать давление прикладывают листочек на левое запястье. Если замучила зубная боль – следует приложить лист растения на больной зуб.

Что касается луговой герани, то и она обладает уникальными целебными свойствами. Это растение часто выращивают на дачах. Используют для вывода камней с почек. Для этого нужно регулярно принимать отвары с герани. Такое лечение не вызывает никаких болезненных ощущений, т.к. герань растворяет камни, а не выталкивает их. Сок с растения останавливает маточное и геморроидальное кровотечение. Герань луговая эффективно борется и с онкологическими заболеваниями, если вместо воды принимать отвар с этого растения.

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