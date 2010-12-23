У девочки останавливается сердце, когда она радуется

Для родителей двухлетней Холли Кливленд каждый праздник становится серьезным поводом для беспокойства. Дело в том, что их дочь страдает редким расстройством: во время сильного возбуждения, вызванного, например, чувством радости, у нее останавливается сердце. Когда девочка видит, например, подарки под елкой, у нее могут начаться рефлекторные гипоксические приступы, известные также как паллидные обморочные приступы.

Спустя 30 секунд сердце Холли начинает биться как ни в чем не бывало, но для Тины и Рэя Кливленд эти полминуты превращаются в вечность.

«Я знаю, что ее сердце снова будет биться, — говорит мать девочки. — Но каждый раз, когда это происходит, я не могу не паниковать. Любая мать на моем месте тоже впала бы в панику, если ее ребенок лежит на полу и не дышит целых полминуты. Это ужасно».

Как пишет Daily Mail, причиной недуга является гиперактивность блуждающего нерва, который обеспечивает связь мозга с сердцем и легкими. В результате сердечного сбоя мозг недополучает кровь, из-за чего происходит остановка дыхания, и девочка теряет сознание.

Врачи уверяют, что сердце всегда начнет биться снова, и волноваться нет причин. Однако справиться с недугом они пока не в состоянии.

Первый приступ произошел, когда девочке было девять месяцев. В данное время у Холли в среднем происходит по 1-2 приступа в неделю. Предсказать наступление приступа невозможно, как и предотвратить его.

На это Рождество родители Холи заранее нарядили елку и положили под нее подарки, чтобы сюрприз не вылился в очередной приступ.

health.mail.ru