Суперполезный свекольный сок

Свекольный сок может помочь не только спортсменам тренироваться на 16% дольше, но также позволяет пожилым людям и людям с сердечными или лёгочными проблемами вести более активный образ жизни. В прошлом году английские исследователи Университета Эксетера открыли эти свойства в свекольном соке. Теперь врачи установили, что сок из свеклы позволяет организму использовать меньше кислорода при ходьбе, эффективно снижая физические усилия при выполнении упражнений на 12%. Как поясняют медики, с возрастом количество кислорода, которое может использовать организм во время выполнения физической активности, значительно сокращается. Именно поэтому даже такие простые задачи, как ходьба, подчас занимают у пожилых людей много времени и усилий. Учёные доказали, что свекольный сок - это лучший и, главное, полезный напиток, чтобы улучшить физические возможности своего тела в любом возрасте.

При потреблении свекольный сок обладает двумя отмеченными физиологическими эффектами: во-первых, расширяет кровеносные сосуды, понижает артериальное давление и улучшает кровообращение. Во-вторых, свекла влияет на мышечную ткань, уменьшая количество кислорода, необходимое мышцам во время их работы. Совокупное воздействие оказывает значительное влияние на выполнение физических упражнений, независимо от интенсивности.

Для терапевтического эффекта свекольный сок надо пить по стакану два раза в день. Свекольный сок обладает очищающим эффектом и может вызвать лёгкое головокружение и тошноту, поэтому принимать его рекомендуется с осторожностью, лучше в смеси с морковным и огуречным соком. Также следует ограничить потребление свёклы и сока из неё людям, страдающим мочекаменной болезнью и другими нарушениями обмена веществ.

ami-tass.ru