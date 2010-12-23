Специя шафран улучшает зрение

Австралийские ученые провели исследование с участием людей, которые жаловались на ухудшение зрения. Первая группа добровольцев на протяжении 3 месяцев принимала таблетки с экстрактом шафрана, а следующие 3 месяца им давали таблетки-пустышки. Вторая группа испытуемых, наоборот, сначала принимала плацебо, а затем таблетки с шафраном.

По окончании эксперимента зрение участников проверили на оптометрической таблице. Улучшение зрения проявилось у всех участников. Однако позитивные результаты прослеживались только тогда, когда добровольцы принимали шафрановые таблетки.

Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтоб проверить способности шафрана лечить ретинит, который может вызывать пожизненную слепоту в раннем возрасте.

podrobnosti.ua