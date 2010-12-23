В дни Рождества и Нового года смертность резко повышается

Необычный подарок преподнесли своим согражданам американские ученые накануне католического Рождества, почитаемого в западном мире даже выше, чем Новый год: оказалось, что именно эти праздничные дни отличаются повышенной смертностью, пишет британская газета The Daily Mail.

Группа исследователей, которую возглавляет профессор социологии Университета Калифорнии Дэвид Филлипс, проанализировала 57,5 млн свидетельств о смерти, выписанных в период с 1979 по 2004 годы и нашла, что в этот период наступило на 42325 больше естественных смертей, чем должно было бы в среднем. Для изучения брались данные за две недели, начиная с католического Рождества.

Самым смертельно опасным днем стал непосредственно день католического Рождества - 25 декабря, за ним следует 1 января. Именно в эти дни больше людей умирает в больницах или по пути в больницы. Особенное внимание обращают на себя случаи наступления внезапной смерти. Вероятность умереть в период праздников повышается на 3-9% в зависимости от демографической категории, и на 1-10% - в зависимости от причины наступления смерти.

"Говорят, что дело в психологическом стрессе. Но для полного объяснения такой версии недостаточно", - считает профессор. Возможные объяснения включают в себя переполнение приемных покоев больниц, дорожные условия, мороз и злоупотребление алкоголем. Но ни одно из этих обстоятельств не сыграло решающей роли в росте смертности. Ученый отмел предположение, что некоторые тяжелобольные люди находят в себе силы держаться за жизнь до наступления праздников: в таком случае смертность перед праздниками снижалась бы на соответствующую величину, но такого явления не обнаружено, объяснил профессор канадской газете The National Post.

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