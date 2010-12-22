Кричать на мужа полезно для здоровья?

Согласно последним исследованиям, женщины, дающие выход своему гневу, живут дольше тех, кто держит язык за зубами. У мужчин все наоборот .

Специалисты Американской ассоциации кардиологов проанализировали, каким образом ссоры между супругами отражаются на работе сердца. Исследователи в течение десяти лет наблюдали за двумя тысячами женщин. Оказалось, что возникающие у них проблемы с сердцем были напрямую связаны с тем, как они вели себя при стычках с мужем.

Так, у женщин, которые предпочитали держать все в себе, вероятность преждевременной смерти была в четыре раза выше, чем у тех, кто выражал свой гнев, передает vrach.tv.

«Возможно, это объясняется тем, что когда что-то держишь в себе и не выпускаешь наружу, то меняется уровень гормонов стресса», - заявил ученый Элейн Эйкер.

В то же время на мужчин крик имеет обратное действие. Чем больше они кричат, тем хуже себя чувствуют. Согласно данным исследований, которые провели американские медики, у вспыльчивых мужчин повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Как выяснилось, у агрессивных скандалистов на 10% выше вероятность фибрилляции предсердий, на 30% - аритмии и на 20% - преждевременной смерти от любых причин. Сама по себе фибрилляция предсердий не ведет к смерти, однако способствует образованию тромбов. Они, в свою очередь, передвигаясь по сосудам, вызывают инсульт или инфаркт.

focus.ua