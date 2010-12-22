От какой болезни защитит миндаль

Миндаль может послужить в качестве эффективного средства предотвращения сахарного диабета благодаря своим свойствам улучшать чувствительность к инсулину и снизить количество LDL-холестерина у пациентов с преддиабетом. По мнению врачей, люди с факторами риска хронических заболеваний, не только диабета второго типа, но и при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, могут защитить свой организм от факторов, играющих потенциальную роль в развитии заболеваний, регулярно потребляя миндаль.

В 16-недельном обследовании Университета Лома Линда и Университете медицины и стоматологии Нью-Джерси /США/ приняли участие добровольцы со средним возрастом 53 года. Половину участников включили в контрольную группу /рацион питания с 15-20% калориями от белка, 10% общей энергии из насыщенных жиров, 60-70% из углеводов и мононенасыщенных жирных кислот и уровни холестерина меньше 300 мг в день/, а другая половина получала 20% калорий из миндаля с питанием. Люди, которые регулярно ели орехи, испытали улучшение уровня инсулина и клинически значимое снижение LDL-холестерина в крови.

По словам медиков, питательные вещества в миндале, такие, как волокно и ненасыщенные жиры, уменьшают концентрации LDL-холестерина в крови, повышают чувствительность инсулина и функцию увеличения бета-клеток, каждая из которых помогает предотвратить развитие диабета и уменьшить риск сердечно-сосудистых нарушений. Клиницисты считают, что миндаль полезен не только против диабета, но и для сердечного здоровья.

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