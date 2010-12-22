Простуда и декрет теперь обойдутся дорого

Со следующего года в России изменится порядок расчета декретных пособий и выплат по больничным листам. Людей, имеющих стабильную зарплату, это серьезно не затронет. А вот в случае если у вас менялась зарплата или вы вовсе какое-то время не работали, размер оплаты "больничного" или декретного пособия может существенно сократиться.

Пытаясь залатать дыры в бюджете Фонда социального страхования, правительство и депутаты Госдумы пошли на непопулярные меры. С будущего года вступают в силу поправки в Закон "Об обязательном социальном страховании". Теперь рассчитывать выплаты по больничным листам, а также размеры пособия по беременности и по уходу за ребенком будут по-новому. Если раньше для этого брали средний заработок за последний год, то теперь власти решили увеличить этот период до двух лет. Как правило, заработная плата с годами увеличивается. И тогда чем больше будет период, исходя из которого рассчитывается средний доход, тем меньше окажется размер пособия или больничных выплат, говорит председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Мосгордумы Михаил Антонцев:

"С учетом того, что за счет инфляции большинство работодателей повышали заработную плату, то величина будет уменьшаться, по сравнению с тем, что сейчас действует при расчетах. Поэтому, на самом деле, это уменьшает размер оплаты больничных листов, и особенно для женщин, которые готовятся стать матерью".

Но и это еще не все. Для расчета размера пособия заработок за два календарных года поделят на 730 (то есть на количество календарных дней). Сейчас же берут только реально отработанные дни, а периоды, когда человек болел или был без работы, вообще не учитываются. Естественно, эта поправка во многих случаях также сократит размер пособия. В Минздравсоцразвития считают новую формулу справедливой, поскольку она соответствует страховому принципу: "больше заплатил взносов - больше получил".

С помощью новых правил Фонд социального страхования сможет сэкономить десятки миллиардов рублей. Но, по словам руководителя департамента социального развития Федерации независимых профсоюзов Андрея Черкасова, это как раз те деньги, которые не получат больные и беременные:

"От этой меры, от трех пособий экономия у Фонда будет свыше 50 миллиардов рублей. То есть это фактически те деньги, которые недополучат в виде пособий".

Новые поправки только осложняют жизнь трудящихся. По крайней мере, так полагает думская оппозиция. По словам депутата от фракции КПРФ Николая Коломейцева, фактическое сокращение размеров пособий противоречит Конституции:

"На самом деле, это ущемление прав граждан. С моей точки зрения, это нарушает статью 55 часть 2 Конституции РФ, которая гласит, что в России не могут приниматься законы, ущемляющие права граждан".

Сторонники новых поправок говорят, что по-другому решить проблему дефицита Фонда социального страхования нельзя. Выплаты из этого Фонда растут год от года. При этом, по мнению депутата Госдумы, единоросса Валерия Рязанского, размер пособий в абсолютных цифрах тоже увеличится, потому что в России постоянно растет заработная плата:

"Что касается самих объемов выплат, то они вырастут. Вырастут как по больничным листам, потому что вырастет средняя заработная плата. Вырастут и выплаты по уходу за ребенком и для женщин, которые находятся в декретных отпусках".

Верхний предел заработка, который принимается для расчета пособий остается неизменным. Максимально возможный размер декретных выплат составит в 2011 году примерно 34 500 рублей в месяц. Предельное пособие по уходу за ребенком до полутора лет - чуть менее 14 000. Что касается "больничных", то они, как и раньше, будут зависеть от стажа. Для тех, кто отработал менее 5 лет, максимально возможный размер составит 20 750 рублей. Для отработавших от 5 до 8 лет - чуть более 27 000, для тех, у кого стаж превышает 8 лет, - более 34 500 рублей.

www.vesti.ru