Новогодний деликатес может быть опасен для жизни

Для новогоднего застолья многие традиционно запасаются баночкой-другой красной икры. Как ее выбрать? Чем настоящая икра отличается от некачественного или просроченного товара?

Для многих неизменным атрибутом новогоднего застолья является красная икра. Неслучайно, что в декабре продажи этого деликатеса возрастают. Однако зачастую под видом красной икры оказывается не вкусное и полезное угощение, а несъедобный и даже опасный продукт. Чтобы получить удовольствие от настоящего деликатеса и не отравиться, эксперты советуют воздержаться от покупок на развес.

Во-первых, продукт этот скоропортящийся, и неизвестно, сколько он лежит на прилавке. Соответственно, если давно, то в нем накапливаются вредные бактерии и микроорганизмы. Более того, нередки случаи, когда в развесную икру добавляют, как минимум, газировку (это, считайте, повезло) или моющие средства для придания ей свежего и рыхлого вида. Разумеется, о проделанных манипуляциях вам никто не сообщит, да и вы сами, даже попробовав, можете не догадаться о таких добавках. Не говоря уже о том, что, выбирая развесную икру, можно наткнуться на откровенную подделку: икру белковую или сделанную из желатина.

Однако преимущество приобретения развесной икры все-таки есть: в отличие от закупоренной банки, вы можете сразу рассмотреть икру и даже попробовать. Соответственно, если вы все-таки покупаете икру на развес, то делайте это в проверенных, рекомендованных местах и руководствуйтесь некоторыми правилами. Как отличить белковую имитацию от натуральной икры, объясняет Елена Петрова, эксперт Общества защиты прав потребителей "Общественный контроль":

"У белковой, ненастоящей икры икринки более жесткие, сложно лопаются, икринки ярко-оранжевого цвета, а у настоящей икры они лопаются при легком нажатии. К тому же, у настоящей икры всегда можно увидеть такие точечки на икринках, так называемые "глазки" зародыша".

Помимо прочего, икринки качественного продукта легко отделяются одна от другой, цвет у них чаще всего ненасыщенный, а не ярко-оранжевый, не должно быть никакого налета, пленки, слизи; не должно быть запаха подсолнечного масла или прогорклого жира. Качественная икра не может сильно горчить. Если вы приобретаете продукт в банке, то, конечно, проверить все это вы сможете уже только, вскрыв ее, но в этом случае обезопасить себя можно, внимательно изучив упаковку и этикетку. Так, возможно, не все знают, что некоторые консерванты с недавнего времени не разрешены к использованию, отмечает Елена Петрова:

"Оптимальный состав икры: икра, соль,1-2 консерванта. По ГОСТу разрешен только один консервант - сорбиновая кислота. До недавнего времени использовался еще один консервант - уротропин. Но с июля 2010 года он запрещен в России. В Европе запрещен очень давно. Это канцерогенное вещество, Е 329. Обращайте внимание. Не покупайте, если оно присутствует".

Понятно, что на этикетке должны быть указаны сорт, производитель, даты выпуска и срок годности. Естественно, банка, если она жестяная, не может быть вздутой. Вообще, в идеале нужно покупать икру в стеклянной таре, поскольку в жестяной к изысканному вкусу примешиваются продукты окисления.

Кстати, еще один способ проверить, настоящую ли икру вы купили, будь то баночная или развесная, бросить 2-3 икринки в стакан с горячей водой. Фальшивая икра растворится в ней.

Что касается свежести, то, как правило, икру добывают в июле-августе. Поэтому, если указана другая дата выпуска, то значит, что солили икру мороженую либо фасовали прошлогоднюю, что, разумеется, отразится на качестве. Развесная икра, с учетом того, что она свежая и без консервантов, хранится месяц-два в холодильнике; баночная, сдобренная как минимум одним-двумя "Е", - около года.

Что касается другого деликатеса - икры черной, то имейте в виду, она может продаваться только в магазинах. Если вы видите эту икру на рынке, то это 100% браконьерский товар. И ни один продавец на базаре не сможет предоставить вам ветеринарное свидетельство, а, соответственно, выяснить даты выпуска и годности, условия хранения и состав не представится возможным.

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