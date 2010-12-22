Простые средства для лечения ревматизма

* 1 столовую ложку цветочных корзинок полыни цитварной заливают в термосе 300 мл кипятка и настаивают 2 часа, процеживают и применяют как наружное обезболивающее средство при ревматизме, невралгии и люмбаго.

* Взять 50 г измельченной сухой травы клевера лугового на 1 л кипятка. Настаивать 2 часа, процедить. Ванну принимать на ночь. Курс лечения: 12–14 ванн.

* Цветки сирени рыхло засыпают в поллитровую бутылку до верха, заливают 40%-ным спиртом, настаивают 21 день в темном месте и процеживают. Принимают по 30 капель 3 раза в день до еды. Курс лечения – 3 месяца. Можно использовать и другой рецепт: 2 столовые ложки цветков заливают стаканом водки или 70%-ного спирта, настаивают 7 дней в теплом месте, периодически встряхивая. Пьют по 50 капель водочной или по 20–30 капель спиртовой настойки 3 раза в день за 20 минут до еды и натирают больные места (суставы, пяточные шпоры).

* 1 столовую ложку сухих листьев березы заливают стаканом кипятка, настаивают 6 часов и процеживают. Пьют по 1/2 стакана 2–3 раза в день. Можно использовать и отвар почек березы. 5 г почек заливают стаканом крутого кипятка, оставляют на 15 минут на слабом огне, настаивают 1 час и процеживают. Пьют по 1/4 стакана 4 раза в день через 1 час после еды.

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