Население США увеличилось на 10%

Число жителей США за последние 10 лет увеличилось на 10% и достигло 308 млн 745 тыс. 538 человек, говорится в сообщении Бюро переписи США.

Между тем, в ведомстве отмечают, что эта цифра (10%) отражает самый медленный рост населения США со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Согласно данным Бюро, наибольший рост численности жителей отмечен на юге и западе Соединенных Штатов.

От результатов переписи населения зависит количество мест, которое получают конгрессмены от каждого штата в Палате представителей, добавляет Лента.ру. По данным переписи 2010 года, традиционно республиканский штат Техас получит 36 из 435 мест, а демократическая Калифорния - 53 места.

Штаты Аризона, Флорида, Джорджия, Невада, Юта и Вашингтон на следующих выборах получат больше мест в Конгрессе, нежели по итогам предыдущей переписи. В то же время Мичиган, Нью-Йорк, Огайо и Пенсильвания потеряли места в Палате представителей.

Перепись населения проходит в США каждые десять лет начиная с 1790 года.