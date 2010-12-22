Какие наушники самые вредные?

Все мы помним по себе, что подростковый возраст – это время, когда хочется огородиться от несуразного мира звуконепроницаемой стеной. А когда стены нет, то сгодятся и обычные наушники.

А смягчить воздействие музыки на непокорные уши вполне возможно. Как это сделать?

Имейте в виду, что самое негативное действие на слух подростка оказывают так называемые «наушники-таблетки» (к сожалению, именно они больше всего сейчас распространены). Чем меньше наушники, тем ближе источник звука к барабанной перепонке, — тем больше нагрузка на нее. Следовательно, ваш первый шаг поговорить с ребенком и убедить заменить его «таблетки» на накладные наушники. Естественно, пользование такими наушниками вовсе не означает, что теперь можно будет врубать громкость так, чтобы музыку, льющуюся из наушников, слышали соседи. Не забывайте, что максимально комфортный уровень громкости — 80 дБ. Все, что больше, — сродни «реву прибывающего поезда», не безопасного для неокрепших ушей.

Если ваши аргументы по каким-то причинам подросток воспринимает как пустой звук, пустите в ход тяжелую артиллерию. Редкий меломан махнет рукой на мнение экспертов одного из самых авторитетных музыкальных журналов «Rolling Stone». Именно они утверждают, что через накладные наушники можно без вреда для здоровья слушать музыку с громкостью чуть выше половины от максимальной в течение часа в день. Для наушников-вкладышей это время снижается ровно вдвое. В этом же журнале можно найти много историй-страшилок о слуховых галлюцинациях после рок-концертов и об оглохших музыкантах. Но это, как говорится, на любителя…

И последнее. Для подростков наушники — зачастую не только приятный звуковой фон, но еще и универсальные беруши — способ отгородиться от внешнего мира. Подумайте, что в этом мире его так сильно не устраивает, что он не хочет его слышать? Подчас одна задушевная беседа с ребенком может побороть его многолетнюю привычку. В конце концов, лишний повод пообщаться с родным меломаном — того стоит.

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