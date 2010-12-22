Курение матери влияет на пол ребёнка

Американским учёным, обследовавшим около 4000 американцев в возрасте 33-40 лет, удалось выявить интересную закономерность: курение матери во время беременности оказывает непосредственное влияние на формирование пола будущего ребёнка.

Статистика показала, что у курящих женщин на 30% чаще рождаются девочки, и чем больше курит будущая мать, тем вероятность родить девочку выше. При этом, как отмечают исследователи, пристрастие к табаку отца никак на пол ребёнка не влияет.

Учёные подчёркивают, что данные наблюдения выявляют не прямую зависимость, а всего лишь причинно-следственную связь, и тем более не рекомендуют использовать эти данные при планировании пола ребёнка, ведь курение матери во время беременности оказывает и негативное влияние на плод, который при этом испытывает кислородное голодание, замедляется его рост и набор веса.

deti.mail.ru