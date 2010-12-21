Британкам предложили стерилизацию во время перерыва
Жительницы Великобритании, которые не хотят иметь детей, смогут пройти операцию стерилизации во время обеденного перерыва, сообщает The Sunday Telegraph. Новую услугу женщинам предложила лондонская клиника Cadogan.
В отличие от стандартной операции по перевязке маточных труб, при которой необходим доступ в брюшную полость, новое вмешательство проводится эндоскопическим методом и не требует общего наркоза. С помощью гистероскопа хирург через влагалище вводит в фаллопиевы трубы пациентки металлические спирали.
Операция стоимостью 2700 фунтов занимает не более 45 минут. В течение трех месяцев после этого спирали обрастают соединительной тканью и полностью закупоривают маточные трубы, препятствуя попаданию яйцеклеток в полость матки.
Гинеколог Cadogan Мартин Фарруджиа (Martin Farrugia) отметил, что новая операция стерилизации в первую очередь предназначена для тех женщин, которые не хотят сообщать мужу и другим родственникам о своем решении. По его словам, это может быть связано с нетерпимым отношением представителей некоторых религий к контрацепции.
Инициатива клиники Cadogan вызвала негативную реакцию в профессиональной среде. По мнению специалистов, оказание подобных услуг цинично, так как ведет к росту недоверия в семейных отношениях.