Шведским студентам выдали для вскрытия тело преподавателя

Шведским студентам для первого в их практике анатомического вскрытия выдали тело их бывшего преподавателя, пишет The Local.

Как рассказали студенты Каролинского института в Стокгольме, когда их группа впервые пришла на аутопсию и увидела на секционном столе тело бывшего учителя, все были поражены. Однако никто ничего не сказал инструктору. Обстановка, по словам студентов, была нервной, и они начали перешептываться, однако потом сосредоточились на работе.

"Первая аутопсия воспринимается очень эмоционально, а нам еще пришлось вскрывать кого-то знакомого", - рассказал один из них. "Я был сверхшокирован", - заявил другой.

Профессор Биргитта Сунделин (Birgitta Sundelin), которая отвечала за организацию занятий, выразила сожаления об инциденте, назвав его "крайне досадным". По ее словам, студентам назвали имя умершего, которого планируется вскрывать, однако никакой реакции не последовало. Сами студенты заявили, что убедились в том, кто лежит на столе, лишь прочитав имя на бирке.

Заведующая кафедрой онкологии и патанатомии Тина Далианис (Tina Dalianis) заявила, что сопереживает студентам и понимает, что происшедшее стало для них тяжелым переживанием, однако не считает действия института ошибкой. "Это действительно ужасно, однако иногда учебный процесс включает подобные события. К сожалению, они [студенты – ред.] должны с этим смириться", - сказала она.

Президент Ассоциации шведских медицинских студентов Мария Эхлин Колк (Maria Ehlin Kolk) выразила возмущение этой позицией и заявила, что в подобной ситуации студенты не могли сосредоточиться на обучении. Она призвала медицинские вузы принять меры, чтобы не допустить таких инцидентов в дальнейшем.

medportal.ru