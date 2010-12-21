Самый дешевый и эффективный способ выглядеть моложе и привлекательнее – нормально высыпаться, считают ученые из Каролинского института в Швеции.

Авторы исследования говорят, что положительное влияние сна на красоту в последнее время получило убедительные научные доказательства.

Исследователи пригласили 23 некурящих людей в возрасте от 18 до 31 года. Добровольцев сфотографировали в два разных дня между 14–00 и 15-00. Первый раз – после того, как они как следует выспались, а второй – после бессонной ночи.

После этого еще 65 добровольцев оценивали полученные фотографии по степени привлекательности и здоровья изображенных на них.

Выяснилось, что наиболее высокие оценки получили именно те фотографии, на которых изображались выспавшиеся люди. Даже по сравнению со их собственными фотографиями, на которых они были после бессонной ночи.

Ученые утверждают, что сон влияет на внешность, и признаки недосыпа легко угадываются окружающими, делая человека менее привлекательными в их глазах.

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