Как правильно выбрать к Новому году игрушку для ребёнка

В преддверие Нового года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека /Роспотребнадзор/ обращает внимание потребителей на выбор детских игрушек. Специалисты напоминают, что зачастую от правильного выбора родителей зависит здоровье малыша.

Выбирайте такие настольные игры, где тёмный контур изображён на голубом, зелёном, жёлто-зелёном, оранжевом или оранжево-красном фоне, советуют специалисты. Ни в коем случае не приобретайте игры с чёрным изображением на темно-сером фоне - играя, ребёнок будет напрягать зрение.

При выборе и покупке игрушки следует обратить внимание на её внешний вид.

В соответствии с общими требованиями игрушки и материалы, из которых они изготовлены, должны быть внешне чистыми. Доступные кромки металлических деталей, кромки пластмассовых и деревянных игрушек не должны быть острыми, должны быть без заусенцев и трещин. Складные и скользящие устройства (гладильные доски, коляски и т.д.) должны быть снабжены ограничителем или замком, предупреждающим самопроизвольное складывание. Защитно-декоративные покрытия игрушек должны быть стойкими к действию слюны, пота, влажной обработке.

Поверхностное окрашивание и роспись погремушек не допускается. Масса игрушек типа погремушек, предназначенных для детей в возрасте до 3-х лет должна быть не более 100 грамм.

В игрушках, предназначенных, чтобы их тянули за собой, шнуры не должны иметь скользящих узлов или петель, способных образовать скользящий узел. Диаметр шнуров игрушек для детей в возрасте до 3-х лет должен быть не менее 2 мм и иметь на конце ручку в виде шарика и т.п.

В мягконабивных игрушках швы должны быть прочными. Мягкий материал для наполнителя не должен содержать твердых или острых инородных тел.

Все жесткие снаряды должны иметь закругления радиусом не менее 2 мм. Металлические снаряды должны иметь неметаллические наконечники диаметром не менее 20 мм, допускается применять наконечники в виде дискообразных магнитов.

Каждая игрушка или её упаковка, либо листок-вкладыш обязательно должны сопровождаться чёткой, хорошо видимой и несмываемой маркировкой.

Информация для потребителя должна быть на русском языке и обязательно содержать: наименование игрушки (артикул при наличии); наименование предприятия или фирмы-изготовителя или его представителя, либо импортера и его юридический адрес.

Каждая игрушка должна быть снабжена четкой предупредительной информацией о возможных побочных эффектах (опасностях), возникающих при ее пользовании и путях возможного избежания (уменьшения) опасностей. Например: «не рекомендуется детям до 3-х лет».

Игрушка, использование которой включает сборку, должна быть снабжена подробной инструкцией. Информация о сертификации и сроке службы игрушки обязательны.

В Роспотребнадзоре напомнили, что по первому требованию покупателя ему должна быть предоставлена информация о сертификации изделия.

Будьте внимательны при выборе игрушек.

ami-tass.ru