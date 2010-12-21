Комедии снижают давление
10:18, 21 декабря 2010Зарубежные новости
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Продлевают жизнь...
По проведенным исследованиям американских ученых выяснилось, что смех человеку продлевает жизнь. К тому же смех снижает артериальное давление, уменьшает действие стрессов на организм. Кроме этого, смех улучшает работу иммунной системы.
В исследованиях принимали участие добровольцы, которым показывали фрагменты разных художественных фильмов. У смотрящих комедии людей, уровень стресса стал ниже, снизилось артериальное давление.
Воздействие на организм такое же, как и после физических тренировок. Благодаря смеху, в крови снижается содержание веществ, являющиеся причиной повреждения артерий. У человека повышается настроение.
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