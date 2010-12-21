Чем полезно недосыпание

Сон - лучшее лекарство, но как оказывается, далеко не всегда это верно. В некоторых ситуациях человека лучше намерено лишить сна ради его же блага.

Психологи из Японии провели ряд экспериментов с добровольцами и доказали, что недостаток сна помогает побороть посттравматическое стрессовое расстройство.

Мужчинам и женщинам показали два разных видео-ролика. Одни увидели страшную автоаварию, а другие наблюдали спокойное движение автомобилей. Затем тех, кто смотрел ужасающие кадры, разделили на две группы: одних отправили спать, а других лишили сна.

Спустя некоторое время провели тест на наличие страха перед дорогой. У тех, кто спал после неприятных кадров, выявилось посттравматическое стрессовое расстройство - они боялись возможного ДТП, а вот у тех, кто не спал, не выявились симптомы страха.

Эксперты пояснили: во время сна полученная днем информация переходит из кратковременной памяти в долговременную. Лишение сна (депривация) позволяет этого избежать.

newsland.ru