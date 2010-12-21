Наши друзья и зависимость от них. Тест

Хотите ли вы выяснить вопрос о том, насколько вы зависимы от своих друзей? Если да, то этот тест для вас. За каждый данный вами ответ, следует проставлять то количество баллов, которое ему соответствует, а затем их нужно суммировать, и общее число позволит вам ознакомиться с мнением психологов по данному поводу. Очень надеемся, что предложенный тест позволит вам сделать соответствующие выводы.

1.Если вам предстоит отправиться на вечеринку со сногсшибательной подругой, то, каковым будет ваше поведение?

- Если кто-то из лиц противоположного пола вдруг изъявит желание познакомиться с вашей подругой поближе, то вы предпримите все меры, чтобы не допустить этого, так как вас не прельщает перспектива провести в одиночестве остаток вечера- 2.

- В том случае, если новый приятель предложит вашей спутнице коктейль, содержащий алкоголь, то вы за нее ответите отказом, сославшись на то, что она принимает препараты, несовместимые со спиртными напитками -0.

- Так как подруга привлекает внимание многих мужчин, то вы не упустите возможности пофлиртовать с этим большим количеством кавалеров -1.

2. У вас запланирована на вечер встреча с подружками, но вам поступает предложение от коллеги провести время с ним за чашечкой кофе:

- К сожалению, будете вынуждены отказать ему, объяснив ситуацию, но при этом мило улыбнетесь коллеге -2.

-Вы не считаете этого мужчину настолько заслуживающим вашего внимания, чтобы что-то объяснять ему, а потому просто откажетесь от предложения -0.

- В деликатной форме скажете, что сегодняшний вечер у вас занят, но буквально завтра вы с радостью составите ему компанию -1.

3. Подруга всеми силами пытается убедить вас в том, что вам просто необходимо сменить цвет волос, какой будет ваша реакция?

- Конечно же, вы непременно последуете ее совету, ведь вы хотите стать неотразимой -2.

- Не придаете словам подруги особого значения, так как уверены в том, что ее вкуса хватает лишь на содержимое собственного гардероба -0.

- Вас вполне устраивает собственный цвет волос, а потому вы не торопитесь следовать этому совету -1.

4. Насколько полно подруги владеют информацией относительно ваших отношений с молодым человеком, с которым в настоящее время встречаетесь?

- Им вполне достаточно того, что они знают о нашем с ним совместном времяпровождении -1.

- Вы вообще не имеете привычки посвящать кого-либо в свои отношения с мужчинами -0.

- Они знают о нем буквально все, так как вы не считаете нужным что-то скрывать от подруг -2.

5. Как вы поведете себя после того, как ваш избранник сделает вам предложение?

- Попросите его немного подождать с окончательным ответом, ведь вам необходимо время, что посоветоваться с подругами -2.

- Вы принимаете предложение руки и сердца, но пока сохраняете все в тайне от окружающих -1.

- Конечно же согласитесь, и будете ждать, торжествуя, реакции незамужних подруг -0.

6. Вам поступило предложение о работе, о которой вы долгое время грезили, какие действия с вашей стороны после этого последуют?

- Обязательно посоветуетесь с друзьями, прежде чем согласиться или отказаться от предложения -2.

- Вы привыкли в деле построения карьеры следовать четко намеченному плану, а потому тщательно все обдумываете -1.

- Вас очень обрадовало это предложение, и вы сразу же даете свое согласие, тем более, что на это место претендовала ваша близкая знакомая -0.

7. На вечеринку, устраиваемую подругой, вы надеваете шикарное платье, но оказывается, что остальные присутствующие дамы одеты в мини, как вы поведете себя?

- Вас это нисколько не смущает, так как вам всегда нравилось выделяться из толпы -1.

- Заявляете во всеуслышание, что мини уже давно в прошлом -0.

- Обращаетесь к подруге с просьбой отыскать вам что-нибудь более подходящее из ее гардероба -2.

8. Вам предстоит закончить начатую работу, а сроки «поджимают», и тут раздается звонок от подруги, которая умоляет помочь ей тоже с завершением какой-то срочной работы, какой будет ваша реакция?

- Куда денешься, отказывать друзьям вы не приучены, своя работа может и подождать -2.

- Обещаете подруге примчаться к ней сразу же, как только закончите свои дела -1.

- Извиняетесь, но твердо отказываетесь -0.

9. На совместном отдыхе с подругами, от них поступает предложение «разбавить» ваше сугубо женское общество представителями противоположного пола, но у вас уже есть кавалер, как вы поступите в подобной ситуации?

- Если подруги пообещают хранить все в секрете, то почему бы и нет -2.

- Нет, такой вариант не для вас, так как портить отношения с любимым совершенно не входит в ваши планы -1.

- Почему бы и не согласиться, ведь так увлекательно провести время с новым воздыхателем, ускользнув от общества подруг -0.

10. Вы приглашены на обед к подруге, на котором предполагается присутствие ее родителей, в каком случае он может оставить у вас приятные воспоминания?

- Если вам удастся окунуться в их воспоминания о старых и добрых временах -1.

- Если вам будет предложено посмотреть старые семейные альбомы -2.

- Если при этом у вас будет возможность пофлиртовать со старшим братом подруги -0.

Если вам удалось набрать более пятнадцати баллов, то подруги в вашей жизни занимают самое почетное место, и без их совета вы не способны принять ни одного решения, даже если оно не представляет особой сложности.

В любых ситуациях вы примите сторону большинства подруг и приятелей, так как нуждаетесь в их поддержке и одобрении.

А ведь жизнь требует принятия самостоятельных решений, и хоть это не всегда просто сделать, но все же необходимо учиться этому.

Для начала попробуйте делать самостоятельные шаги в мелочах, например, при покупке какой-нибудь вещи, или отправившись на свидание с новым поклонником и т.п.

Поверьте, вам должна понравиться такая независимость.

Если же вам удалось набрать от восьми до пятнадцати баллов, то у вас можно поучиться настоящей дружбе.

Вы не только имеете широкий круг друзей, но они еще и привносят массу положительных моментов в вашу жизнь и делают богаче ваш внутренний мир.

Наверняка, еще в детстве вы осознали факт того, что ваша индивидуальность не остается незамеченной окружающими вас людьми, но и вы сами высоко цените дружбу с ними.

Их мнение не является для вас решающим относительно того или иного действия или поступка, но все же вы всегда готовы узнать его, так как дружеское мнение позволяет вам лучше сориентироваться в той или иной ситуации.

Вы не зависите от друзей, да и не нуждаетесь в их постоянном присутствии рядом с вами, но при этом общение с ними вам доставляет истинное удовольствие, в вас всегда присутствует уверенность в их надежности.

Если же сумма набранных баллов составила менее восьми, то это означает лишь то, что вам не довелось обзавестись настоящими друзьями, но не настораживает ли вас подобное положение вещей?

Если даже в детстве у вас был какой-то негативный опыт дружеских отношений, то это вовсе не значит, что и во взрослой жизни вам следует сторониться людей, отпустите обиду от себя, не пытайтесь оттолкнуть от себя тех, кто пытается к вам приблизиться.

До той поры, пока вы не научитесь ценить окружающих и щадить их чувства, то вам так и суждено оставаться в «гордом одиночестве». Может быть, у вас получится подружиться с теми, с кем вы чувствуете себя наименее уязвимой, можно даже попытаться выстраивать отношения по собственным правилам.

Поверьте, вместе с друзьями произойдут изменения и в вашей жизни, а насколько они будут приятными, в большей степени зависит от вас самих.

Будьте счастливы!

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