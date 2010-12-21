Народные средства лечения гриппа
Соки, травы, мёд...
Лечение соками
* Рецепт: 8 капель чесночного сока, 1 ст. л. молока.
Смешать молоко с чесночным соком и подогреть средство до 45–50 °С на водяной бане.
Принимать на ночь в течение 4–5 дней.
* Рецепт: по 0,5 стакана сока брусники и меда.
Сок брусники тщательно перемешать с медом.
Смесь принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день.
* Рецепт: 3 зубчика чеснока.
Зубчики чеснока очистить, тщательно измельчить и залить 0,25 стакана крутого кипятка. Настоять в течение 1–1,5 ч. Процедить. Настой можно хранить в холодильнике 2 дня.
Закапывать по 2–4 капли настоя в каждую ноздрю 3 раза в день.
Лечение медом
* Рецепт: 3–4 зубчика чеснока, 2 ст. л. меда.
Очищенные зубчики чеснока натереть на мелкой терке и смешать с медом.
Принимать по 1 ч. л., запивая теплой водой, 2–3 раза в день.
Фитотерапия
* Рецепт: 2 ст. л. почек сосны обыкновенной.
Почки залить 1 л кипятка и варить на водяной бане 30–35 мин. Настоять отвар 30 мин, после чего процедить.
Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день после еды.