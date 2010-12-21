Народные средства лечения гриппа

Лечение соками

* Рецепт: 8 капель чесночного сока, 1 ст. л. молока.

Смешать молоко с чесночным соком и подогреть средство до 45–50 °С на водяной бане.

Принимать на ночь в течение 4–5 дней.

* Рецепт: по 0,5 стакана сока брусники и меда.

Сок брусники тщательно перемешать с медом.

Смесь принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день.

* Рецепт: 3 зубчика чеснока.

Зубчики чеснока очистить, тщательно измельчить и залить 0,25 стакана крутого кипятка. Настоять в течение 1–1,5 ч. Процедить. Настой можно хранить в холодильнике 2 дня.

Закапывать по 2–4 капли настоя в каждую ноздрю 3 раза в день.

Лечение медом

* Рецепт: 3–4 зубчика чеснока, 2 ст. л. меда.

Очищенные зубчики чеснока натереть на мелкой терке и смешать с медом.

Принимать по 1 ч. л., запивая теплой водой, 2–3 раза в день.

Фитотерапия

* Рецепт: 2 ст. л. почек сосны обыкновенной.

Почки залить 1 л кипятка и варить на водяной бане 30–35 мин. Настоять отвар 30 мин, после чего процедить.

Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день после еды.

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