Предновогодняя диета
Очень голодать не придется
Многие дамы, не довольные собственным весом, за неделю до наступления Нового Года имеют все шансы подкорректировать его. А для этого мы хотим предложить им диету, которая и поможет решить проблему, избавив их за этот период времени от трех до пяти килограммов.
При этом следует отметить, что диета не заставит особо голодать, а потому, при желании можно придерживаться предложенного режима питания и на протяжении двух-трех недель без ущерба для здоровья. Да и разработана диета настоящими специалистами от диетологии.
День первый, как, впрочем, и все последующие, начинается с первого завтрака, и в этот день он будет состоять из пятидесяти граммов сыра и одного вареного яйца.
На второй завтрак скушайте один томат, а через полчаса после этого выпейте чашечку черного кофе без добавления сахара.
Обед: в этом случае предлагается полакомиться отварным мясом птицы в количестве двухсот граммов, и такого же количества брокколи.
Полдник состоит из двухсот граммов салата, приготовленного из свежей капусты, огурца, сельдерея, различной зелени и заправленного одной столовой ложкой растительного масла.
Ужин включает в себя сто граммов творога и половину этого количества кефира, жирностью 1%, а на десерт полагается грейпфрут.
День второй: Первый завтрак: один тост из хлеба с отрубями, а через полчаса после этого чашечка черного кофе без сахара.
Второй завтрак: стакан кефира и грейпфрут.
Обед: двести граммов постного мяса или рыбы в отварном виде.
Полдник: два свежих огурца, через тридцать минут чашечка черного кофе без добавления сахара.
Ужин: порция отварной цветной капусты.
День третий: первый завтрак: грейпфрут и через полчаса чашечка кофе без сахара.
Второй завтрак: скушайте один свежий томат нарезанный ломтиками и посыпанный зеленью петрушки или укропа.
Обед: на ваш выбор можете выбрать между мясом телятины, куриным мясом или рыбой в количестве двухсот граммов в отварном или запеченном без добавления масла виде.
Полдник: и вновь грейпфрут, а через полчаса чашечка черного кофе без сахара.
Ужин предполагает употребление омлета, приготовленного из двух белков и двухсот граммов шпината в тушеном виде.
День четвертый: первый завтрак: двести граммов салата, приготовленного из свежих зеленых овощей, а через тридцать минут, если появится желание, можно выпить черный кофе.
Второй завтрак: сто граммов творога и стакана кефира, жирностью 1%.
Обед: одно вареное яйцо с зеленью укропа или петрушки.
Полдник: двести граммов творога.
Ужин: приготовьте себе салат, состоящий из свежих овощей: капусты, свеклы, моркови, взятых в равных количествах и натертых на терке, сбрызните салат лимонным соком, запейте ужин чашкой зеленого чая.
День пятый: первый завтрак: вареное яйцо, через тридцать минут чашка кофе без сахара.
Второй завтрак: стакан кефира 1%-ного.
Обед: порция рыбы, запеченной без добавления масла или приготовленной на пару, с гарниром из двухсот граммов шпината.
Полдник: двести граммов брокколи в отварном виде, чашечка черного кофе без сахара.
Ужин: грейпфрут и через полчаса чашка зеленого чая.
День шестой: первый завтрак: сто граммов творога, через полчаса чашечка черного кофе без сахара.
Второй завтрак: свежий огурец в количестве двух штук.
Обед: двести граммов на выбор: отварной говядины, мяса птицы или рыбы, еще лучше готовить выбранное блюдо в пароварке или испечь его в духовке на решетке без жира с добавлением зелени в виде петрушки или укропа.
Полдник: один апельсин.
Ужин: салат из свежих зеленых овощей в количестве двухсот граммов и зеленый чай.
День седьмой: первый завтрак: смесь свежевыжатых соков из моркови, апельсина и яблока.
Второй завтрак: сто граммов любых овощей и такое же количество отварного риса.
Обед: суп-пюре из овощей в количестве двухсот граммов, сто граммов курицы в отварном виде, половина грейпфрута.
Полдник: один свежий помидор.
Ужин: сто граммов рыбы в отварном виде и такое же количество консервированного зеленого горошка.
Вот таким может быть один из вариантов предновогодней диеты.