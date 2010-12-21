Предновогодняя диета

Многие дамы, не довольные собственным весом, за неделю до наступления Нового Года имеют все шансы подкорректировать его. А для этого мы хотим предложить им диету, которая и поможет решить проблему, избавив их за этот период времени от трех до пяти килограммов.

При этом следует отметить, что диета не заставит особо голодать, а потому, при желании можно придерживаться предложенного режима питания и на протяжении двух-трех недель без ущерба для здоровья. Да и разработана диета настоящими специалистами от диетологии.

День первый, как, впрочем, и все последующие, начинается с первого завтрака, и в этот день он будет состоять из пятидесяти граммов сыра и одного вареного яйца.

На второй завтрак скушайте один томат, а через полчаса после этого выпейте чашечку черного кофе без добавления сахара.

Обед: в этом случае предлагается полакомиться отварным мясом птицы в количестве двухсот граммов, и такого же количества брокколи.

Полдник состоит из двухсот граммов салата, приготовленного из свежей капусты, огурца, сельдерея, различной зелени и заправленного одной столовой ложкой растительного масла.

Ужин включает в себя сто граммов творога и половину этого количества кефира, жирностью 1%, а на десерт полагается грейпфрут.

День второй: Первый завтрак: один тост из хлеба с отрубями, а через полчаса после этого чашечка черного кофе без сахара.

Второй завтрак: стакан кефира и грейпфрут.

Обед: двести граммов постного мяса или рыбы в отварном виде.

Полдник: два свежих огурца, через тридцать минут чашечка черного кофе без добавления сахара.

Ужин: порция отварной цветной капусты.

День третий: первый завтрак: грейпфрут и через полчаса чашечка кофе без сахара.

Второй завтрак: скушайте один свежий томат нарезанный ломтиками и посыпанный зеленью петрушки или укропа.

Обед: на ваш выбор можете выбрать между мясом телятины, куриным мясом или рыбой в количестве двухсот граммов в отварном или запеченном без добавления масла виде.

Полдник: и вновь грейпфрут, а через полчаса чашечка черного кофе без сахара.

Ужин предполагает употребление омлета, приготовленного из двух белков и двухсот граммов шпината в тушеном виде.

День четвертый: первый завтрак: двести граммов салата, приготовленного из свежих зеленых овощей, а через тридцать минут, если появится желание, можно выпить черный кофе.

Второй завтрак: сто граммов творога и стакана кефира, жирностью 1%.

Обед: одно вареное яйцо с зеленью укропа или петрушки.

Полдник: двести граммов творога.

Ужин: приготовьте себе салат, состоящий из свежих овощей: капусты, свеклы, моркови, взятых в равных количествах и натертых на терке, сбрызните салат лимонным соком, запейте ужин чашкой зеленого чая.

День пятый: первый завтрак: вареное яйцо, через тридцать минут чашка кофе без сахара.

Второй завтрак: стакан кефира 1%-ного.

Обед: порция рыбы, запеченной без добавления масла или приготовленной на пару, с гарниром из двухсот граммов шпината.

Полдник: двести граммов брокколи в отварном виде, чашечка черного кофе без сахара.

Ужин: грейпфрут и через полчаса чашка зеленого чая.

День шестой: первый завтрак: сто граммов творога, через полчаса чашечка черного кофе без сахара.

Второй завтрак: свежий огурец в количестве двух штук.

Обед: двести граммов на выбор: отварной говядины, мяса птицы или рыбы, еще лучше готовить выбранное блюдо в пароварке или испечь его в духовке на решетке без жира с добавлением зелени в виде петрушки или укропа.

Полдник: один апельсин.

Ужин: салат из свежих зеленых овощей в количестве двухсот граммов и зеленый чай.

День седьмой: первый завтрак: смесь свежевыжатых соков из моркови, апельсина и яблока.

Второй завтрак: сто граммов любых овощей и такое же количество отварного риса.

Обед: суп-пюре из овощей в количестве двухсот граммов, сто граммов курицы в отварном виде, половина грейпфрута.

Полдник: один свежий помидор.

Ужин: сто граммов рыбы в отварном виде и такое же количество консервированного зеленого горошка.

Вот таким может быть один из вариантов предновогодней диеты.

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