Чем опасны шампуни

Последнее изыскание, проведенное в Университете Эдинбурга, показало: микроскопические частички, содержащиеся в шампунях, способны негативным образом влиять на легкие. Ученые уверены: производители, использующие наночастицы, должны правильным образом оценивать все риски, как для работников предприятий, так и для покупателей.

Эксперимент с крысами показал: вдыхаемые мелкие частички явным образом были связаны с повреждениями легких. Иногда это затрагивало иммунную систему. То есть некоторые наночастицы чаще провоцировали реакцию, похожую на астму, а другие частицы еще больше усугубляли повреждения легких.

Комментирует Кен Дональдсон, профессор респираторной токсикологии Университета Эдинбурга: "В последнее время наночастицы все чаще используют в промышленности. Между тем, в виду большого обилия частиц для каждого вида оных требуется свой подход, что пока затруднительно".

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